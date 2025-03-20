通貨 / UZF
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.5500 USD 0.0400 (0.20%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UZFの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり19.4000の安値と19.5900の高値で取引されました。
United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
19.4000 19.5900
1年のレンジ
16.5400 23.3000
- 以前の終値
- 19.5900
- 始値
- 19.4000
- 買値
- 19.5500
- 買値
- 19.5530
- 安値
- 19.4000
- 高値
- 19.5900
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 7.78%
- 6ヶ月の変化
- -12.29%
- 1年の変化
- -11.54%
