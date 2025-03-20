クォートセクション
通貨 / UZF
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.5500 USD 0.0400 (0.20%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UZFの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり19.4000の安値と19.5900の高値で取引されました。

United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.4000 19.5900
1年のレンジ
16.5400 23.3000
以前の終値
19.5900
始値
19.4000
買値
19.5500
買値
19.5530
安値
19.4000
高値
19.5900
出来高
22
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
7.78%
6ヶ月の変化
-12.29%
1年の変化
-11.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K