UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.4500 USD 0.1000 (0.51%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UZF hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.4500 bis zu einem Hoch von 19.4500 gehandelt.

Verfolgen Sie die United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.4500 19.4500
Jahresspanne
16.5400 23.3000
Vorheriger Schlusskurs
19.5500
Eröffnung
19.4500
Bid
19.4500
Ask
19.4530
Tief
19.4500
Hoch
19.4500
Volumen
1
Tagesänderung
-0.51%
Monatsänderung
7.23%
6-Monatsänderung
-12.74%
Jahresänderung
-11.99%
