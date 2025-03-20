Währungen / UZF
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.4500 USD 0.1000 (0.51%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UZF hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.4500 bis zu einem Hoch von 19.4500 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UZF News
Tagesspanne
19.4500 19.4500
Jahresspanne
16.5400 23.3000
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.5500
- Eröffnung
- 19.4500
- Bid
- 19.4500
- Ask
- 19.4530
- Tief
- 19.4500
- Hoch
- 19.4500
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.51%
- Monatsänderung
- 7.23%
- 6-Monatsänderung
- -12.74%
- Jahresänderung
- -11.99%
