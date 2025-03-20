Валюты / UZF
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.5900 USD 0.0601 (0.31%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UZF за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.4400, а максимальная — 19.5900.
Следите за динамикой United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UZF
Дневной диапазон
19.4400 19.5900
Годовой диапазон
16.5400 23.3000
- Предыдущее закрытие
- 19.6501
- Open
- 19.4600
- Bid
- 19.5900
- Ask
- 19.5930
- Low
- 19.4400
- High
- 19.5900
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 8.01%
- 6-месячное изменение
- -12.11%
- Годовое изменение
- -11.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.