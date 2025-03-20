Moedas / UZF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.5500 USD 0.0400 (0.20%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UZF para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.4000 e o mais alto foi 19.5900.
Veja a dinâmica do par de moedas United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UZF Notícias
- Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Array Digital And Telephone and Data Systems: Closure Of T-Mobile Deal Creates Opportunity
- T-Mobile's Newly Launched Senior Unsecured Notes Are Fairly Priced (TMUSL) (TMUSI)
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- U.S. Cellular And Telephone and Data Systems: Why The Preferreds Are Still A Buy (TDS)
Faixa diária
19.4000 19.5900
Faixa anual
16.5400 23.3000
- Fechamento anterior
- 19.5900
- Open
- 19.4000
- Bid
- 19.5500
- Ask
- 19.5530
- Low
- 19.4000
- High
- 19.5900
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 7.78%
- Mudança de 6 meses
- -12.29%
- Mudança anual
- -11.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh