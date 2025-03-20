Devises / UZF
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.4000 USD 0.0500 (0.26%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UZF a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.4000 et à un maximum de 19.6050.
Suivez la dynamique United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UZF Nouvelles
Range quotidien
19.4000 19.6050
Range Annuel
16.5400 23.3000
- Clôture Précédente
- 19.4500
- Ouverture
- 19.5103
- Bid
- 19.4000
- Ask
- 19.4030
- Plus Bas
- 19.4000
- Plus Haut
- 19.6050
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- 6.96%
- Changement à 6 Mois
- -12.97%
- Changement Annuel
- -12.22%
20 septembre, samedi