UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.4000 USD 0.0500 (0.26%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UZF a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.4000 et à un maximum de 19.6050.

Suivez la dynamique United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
19.4000 19.6050
Range Annuel
16.5400 23.3000
Clôture Précédente
19.4500
Ouverture
19.5103
Bid
19.4000
Ask
19.4030
Plus Bas
19.4000
Plus Haut
19.6050
Volume
13
Changement quotidien
-0.26%
Changement Mensuel
6.96%
Changement à 6 Mois
-12.97%
Changement Annuel
-12.22%
20 septembre, samedi