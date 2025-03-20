시세섹션
통화 / UZF
주식로 돌아가기

UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.4000 USD 0.0500 (0.26%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

UZF 환율이 오늘 -0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.4000이고 고가는 19.6050이었습니다.

United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UZF News

일일 변동 비율
19.4000 19.6050
년간 변동
16.5400 23.3000
이전 종가
19.4500
시가
19.5103
Bid
19.4000
Ask
19.4030
저가
19.4000
고가
19.6050
볼륨
13
일일 변동
-0.26%
월 변동
6.96%
6개월 변동
-12.97%
년간 변동율
-12.22%
20 9월, 토요일