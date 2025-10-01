- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.70 ve Yüksek fiyatı olarak 44.89 aralığında işlem gördü.
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UST haberleri
- US banks tap Fed repo facility as overnight rates climb, signaling funding strain
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
Sıkça sorulan sorular
UST hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi 44.70 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 44.70 - 44.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 44.71 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. UST canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi temettü ödüyor mu?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi şu anda 44.70 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.39% ve USD değerlerini izler. UST hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
UST hisse senedi nasıl alınır?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisselerini şu anki 44.70 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 44.70 ve Ask 45.00 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte UST fiyat hareketlerini takip edin.
UST hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 37.60 - 46.00 ve mevcut fiyatı 44.70 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 44.70 veya Ask 45.00 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.79% ve 6 aylık değişim oranı 1.68% değerlerini karşılaştırır. UST fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi yıllık olarak 46.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 37.60 - 46.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 44.71 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Ultra 7-10 Year Treasury performansını takip edin.
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) hisse senedi yıllık olarak en düşük 37.60 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 44.70 ve hareket ettiği yıllık aralık 37.60 - 46.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki UST fiyat hareketlerini izleyin.
UST hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 44.71 ve yıllık değişim oranı 4.39% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 44.71
- Açılış
- 44.85
- Satış
- 44.70
- Alış
- 45.00
- Düşük
- 44.70
- Yüksek
- 44.89
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- -0.02%
- Aylık değişim
- 0.79%
- 6 aylık değişim
- 1.68%
- Yıllık değişim
- 4.39%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.3%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.8
- Önceki
- 23.2
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 8.3
- Önceki
- 5.6
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.0%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.689 M
- Önceki
- 3.715 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.276 M
- Önceki
- -0.763 M