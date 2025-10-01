KotasyonBölümler
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

44.70 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UST fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.70 ve Yüksek fiyatı olarak 44.89 aralığında işlem gördü.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

UST haberleri

Sıkça sorulan sorular

UST hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi 44.70 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 44.70 - 44.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 44.71 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. UST canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi temettü ödüyor mu?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi şu anda 44.70 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.39% ve USD değerlerini izler. UST hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

UST hisse senedi nasıl alınır?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisselerini şu anki 44.70 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 44.70 ve Ask 45.00 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte UST fiyat hareketlerini takip edin.

UST hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 37.60 - 46.00 ve mevcut fiyatı 44.70 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 44.70 veya Ask 45.00 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.79% ve 6 aylık değişim oranı 1.68% değerlerini karşılaştırır. UST fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi yıllık olarak 46.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 37.60 - 46.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 44.71 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Ultra 7-10 Year Treasury performansını takip edin.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) hisse senedi yıllık olarak en düşük 37.60 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 44.70 ve hareket ettiği yıllık aralık 37.60 - 46.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki UST fiyat hareketlerini izleyin.

UST hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 44.71 ve yıllık değişim oranı 4.39% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
44.70 44.89
Yıllık aralık
37.60 46.00
Önceki kapanış
44.71
Açılış
44.85
Satış
44.70
Alış
45.00
Düşük
44.70
Yüksek
44.89
Hacim
6
Günlük değişim
-0.02%
Aylık değişim
0.79%
6 aylık değişim
1.68%
Yıllık değişim
4.39%
16 Ekim, Perşembe
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.2%
Önceki
0.6%
12:30
USD
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.7%
12:30
USD
Perakende Denetimi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.3%
Önceki
0.7%
12:30
USD
ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Philadelphia Fed Üretim Endeksi
Açıklanan
Beklenti
4.8
Önceki
23.2
12:30
USD
Philadelphia Fed İstihdam
Açıklanan
Beklenti
8.3
Önceki
5.6
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
İşletme Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
14:00
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.0%
Önceki
0.0%
14:00
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.3%
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.689 M
Önceki
3.715 M
16:00
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.276 M
Önceki
-0.763 M