报价部分
货币 / UST
回到股票

UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

44.70 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日UST汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点44.70和高点44.89进行交易。

关注ProShares Ultra 7-10 Year Treasury动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UST新闻

常见问题解答

UST股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票今天的定价为44.70。它在44.70 - 44.89范围内交易，昨天的收盘价为44.71，交易量达到6。UST的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票是否支付股息？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury目前的价值为44.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.39%和USD。实时查看图表以跟踪UST走势。

如何购买UST股票？

您可以以44.70的当前价格购买ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票。订单通常设置在44.70或45.00附近，而6和-0.33%显示市场活动。立即关注UST的实时图表更新。

如何投资UST股票？

投资ProShares Ultra 7-10 Year Treasury需要考虑年度范围37.60 - 46.00和当前价格44.70。许多人在以44.70或45.00下订单之前，会比较0.79%和。实时查看UST价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra 7-10 Year Treasury的最高价格是46.00。在37.60 - 46.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra 7-10 Year Treasury的绩效。

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury（UST）的最低价格为37.60。将其与当前的44.70和37.60 - 46.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UST股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.71和4.39%中可见。

日范围
44.70 44.89
年范围
37.60 46.00
前一天收盘价
44.71
开盘价
44.85
卖价
44.70
买价
45.00
最低价
44.70
最高价
44.89
交易量
6
日变化
-0.02%
月变化
0.79%
6个月变化
1.68%
年变化
4.39%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M