UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
今日UST汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点44.70和高点44.89进行交易。
关注ProShares Ultra 7-10 Year Treasury动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UST新闻
- US banks tap Fed repo facility as overnight rates climb, signaling funding strain
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
常见问题解答
UST股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票今天的定价为44.70。它在44.70 - 44.89范围内交易，昨天的收盘价为44.71，交易量达到6。UST的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票是否支付股息？
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury目前的价值为44.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.39%和USD。实时查看图表以跟踪UST走势。
如何购买UST股票？
您可以以44.70的当前价格购买ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票。订单通常设置在44.70或45.00附近，而6和-0.33%显示市场活动。立即关注UST的实时图表更新。
如何投资UST股票？
投资ProShares Ultra 7-10 Year Treasury需要考虑年度范围37.60 - 46.00和当前价格44.70。许多人在以44.70或45.00下订单之前，会比较0.79%和。实时查看UST价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra 7-10 Year Treasury的最高价格是46.00。在37.60 - 46.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra 7-10 Year Treasury的绩效。
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury（UST）的最低价格为37.60。将其与当前的44.70和37.60 - 46.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UST股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.71和4.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.71
- 开盘价
- 44.85
- 卖价
- 44.70
- 买价
- 45.00
- 最低价
- 44.70
- 最高价
- 44.89
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.79%
- 6个月变化
- 1.68%
- 年变化
- 4.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
-
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
-
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M