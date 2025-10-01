- Panoramica
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
Il tasso di cambio UST ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.70 e ad un massimo di 44.89.
Segui le dinamiche di ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni UST oggi?
Oggi le azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury sono prezzate a 44.70. Viene scambiato all'interno di 44.70 - 44.89, la chiusura di ieri è stata 44.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di UST mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury pagano dividendi?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury è attualmente valutato a 44.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di UST.
Come acquistare azioni UST?
Puoi acquistare azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury al prezzo attuale di 44.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.70 o 45.00, mentre 6 e -0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di UST sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni UST?
Investire in ProShares Ultra 7-10 Year Treasury implica considerare l'intervallo annuale 37.60 - 46.00 e il prezzo attuale 44.70. Molti confrontano 0.79% e 1.68% prima di effettuare ordini su 44.70 o 45.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di UST con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
Il prezzo massimo di ProShares Ultra 7-10 Year Treasury nell'ultimo anno è stato 46.00. All'interno di 37.60 - 46.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Ultra 7-10 Year Treasury utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
Il prezzo più basso di ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) nel corso dell'anno è stato 37.60. Confrontandolo con gli attuali 44.70 e 37.60 - 46.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda UST muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di UST?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.71 e 4.39%.
- Chiusura Precedente
- 44.71
- Apertura
- 44.85
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Minimo
- 44.70
- Massimo
- 44.89
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.02%
- Variazione Mensile
- 0.79%
- Variazione Semestrale
- 1.68%
- Variazione Annuale
- 4.39%
