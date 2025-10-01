QuotazioniSezioni
Valute / UST
Tornare a Azioni

UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

44.70 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UST ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.70 e ad un massimo di 44.89.

Segui le dinamiche di ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UST News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni UST oggi?

Oggi le azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury sono prezzate a 44.70. Viene scambiato all'interno di 44.70 - 44.89, la chiusura di ieri è stata 44.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di UST mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury pagano dividendi?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury è attualmente valutato a 44.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di UST.

Come acquistare azioni UST?

Puoi acquistare azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury al prezzo attuale di 44.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.70 o 45.00, mentre 6 e -0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di UST sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni UST?

Investire in ProShares Ultra 7-10 Year Treasury implica considerare l'intervallo annuale 37.60 - 46.00 e il prezzo attuale 44.70. Molti confrontano 0.79% e 1.68% prima di effettuare ordini su 44.70 o 45.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di UST con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

Il prezzo massimo di ProShares Ultra 7-10 Year Treasury nell'ultimo anno è stato 46.00. All'interno di 37.60 - 46.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Ultra 7-10 Year Treasury utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

Il prezzo più basso di ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) nel corso dell'anno è stato 37.60. Confrontandolo con gli attuali 44.70 e 37.60 - 46.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda UST muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di UST?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.71 e 4.39%.

Intervallo Giornaliero
44.70 44.89
Intervallo Annuale
37.60 46.00
Chiusura Precedente
44.71
Apertura
44.85
Bid
44.70
Ask
45.00
Minimo
44.70
Massimo
44.89
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.02%
Variazione Mensile
0.79%
Variazione Semestrale
1.68%
Variazione Annuale
4.39%
16 ottobre, giovedì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Vendite al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Vendite al Dettaglio Core m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Controllo Retail m/m
Agire
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
IPP m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP Core m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
Agire
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Occupazione della Fed di Filadelfia
Agire
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Scorte Aziendali m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m
Agire
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M