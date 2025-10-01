CotizacionesSecciones
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

44.70 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UST de hoy ha cambiado un -0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.70, mientras que el máximo ha alcanzado 44.89.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de UST hoy?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) se evalúa hoy en 44.70. El instrumento se negocia dentro de 44.70 - 44.89; el cierre de ayer ha sido 44.71 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios UST en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury se evalúa actualmente en 44.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.39% y USD. Monitoree los movimientos de UST en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de UST?

Puede comprar acciones de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) al precio actual de 44.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 44.70 o 45.00, mientras que 6 y -0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de UST en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de UST?

Invertir en ProShares Ultra 7-10 Year Treasury implica tener en cuenta el rango anual 37.60 - 46.00 y el precio actual 44.70. Muchos comparan 0.79% y 1.68% antes de colocar órdenes en 44.70 o 45.00. Estudie los cambios diarios de precios de UST en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

El precio más alto de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) en el último año ha sido 46.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.60 - 46.00, una comparación con 44.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

El precio más bajo de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) para el año ha sido 37.60. La comparación con los actuales 44.70 y 37.60 - 46.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de UST en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de UST?

En el pasado, ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 44.71 y 4.39% después de las acciones corporativas.

Rango diario
44.70 44.89
Rango anual
37.60 46.00
Cierres anteriores
44.71
Open
44.85
Bid
44.70
Ask
45.00
Low
44.70
High
44.89
Volumen
6
Cambio diario
-0.02%
Cambio mensual
0.79%
Cambio a 6 meses
1.68%
Cambio anual
4.39%
16 octubre, jueves
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Ventas Minoristas m/m
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Ventas Minoristas Básicas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.7%
12:30
USD
Control Minorista m/m
Act.
Pronós.
-0.3%
Prev.
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
IPP Básico m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
4.8
Prev.
23.2
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
8.3
Prev.
5.6
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Inventarios de las Empresas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.2%
14:00
USD
Inventarios Minoristas m/m
Act.
Pronós.
0.0%
Prev.
0.0%
14:00
USD
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m
Act.
Pronós.
Prev.
0.3%
14:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
Pronós.
-2.689 M
Prev.
3.715 M
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
Pronós.
-0.276 M
Prev.
-0.763 M