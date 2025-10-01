- Panorámica
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
El tipo de cambio de UST de hoy ha cambiado un -0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.70, mientras que el máximo ha alcanzado 44.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UST News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de UST hoy?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) se evalúa hoy en 44.70. El instrumento se negocia dentro de 44.70 - 44.89; el cierre de ayer ha sido 44.71 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios UST en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury se evalúa actualmente en 44.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.39% y USD. Monitoree los movimientos de UST en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de UST?
Puede comprar acciones de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) al precio actual de 44.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 44.70 o 45.00, mientras que 6 y -0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de UST en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de UST?
Invertir en ProShares Ultra 7-10 Year Treasury implica tener en cuenta el rango anual 37.60 - 46.00 y el precio actual 44.70. Muchos comparan 0.79% y 1.68% antes de colocar órdenes en 44.70 o 45.00. Estudie los cambios diarios de precios de UST en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
El precio más alto de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) en el último año ha sido 46.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.60 - 46.00, una comparación con 44.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
El precio más bajo de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) para el año ha sido 37.60. La comparación con los actuales 44.70 y 37.60 - 46.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de UST en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de UST?
En el pasado, ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 44.71 y 4.39% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 44.71
- Open
- 44.85
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Low
- 44.70
- High
- 44.89
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.02%
- Cambio mensual
- 0.79%
- Cambio a 6 meses
- 1.68%
- Cambio anual
- 4.39%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
-
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M