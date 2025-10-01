クォートセクション
通貨 / UST
株に戻る

UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

44.70 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USTの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり44.70の安値と44.89の高値で取引されました。

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

UST株の現在の価格は？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryの株価は本日44.70です。44.70 - 44.89内で取引され、前日の終値は44.71、取引量は6に達しました。USTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryの株は配当を出しますか？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryの現在の価格は44.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.39%やUSDにも注目します。USTの動きはライブチャートで確認できます。

UST株を買う方法は？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryの株は現在44.70で購入可能です。注文は通常44.70または45.00付近で行われ、6や-0.33%が市場の動きを示します。USTの最新情報はライブチャートで確認できます。

UST株に投資する方法は？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryへの投資では、年間の値幅37.60 - 46.00と現在の44.70を考慮します。注文は多くの場合44.70や45.00で行われる前に、0.79%や1.68%と比較されます。USTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryの株の最高値は？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryの過去1年の最高値は46.00でした。37.60 - 46.00内で株価は大きく変動し、44.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryの株の最低値は？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury(UST)の年間最安値は37.60でした。現在の44.70や37.60 - 46.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USTの動きはライブチャートで確認できます。

USTの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Ultra 7-10 Year Treasuryは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.71、4.39%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
44.70 44.89
1年のレンジ
37.60 46.00
以前の終値
44.71
始値
44.85
買値
44.70
買値
45.00
安値
44.70
高値
44.89
出来高
6
1日の変化
-0.02%
1ヶ月の変化
0.79%
6ヶ月の変化
1.68%
1年の変化
4.39%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.276 M
-0.763 M