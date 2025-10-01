CotaçõesSeções
Moedas / UST
Voltar para Ações

UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

44.70 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do UST para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.70 e o mais alto foi 44.89.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UST Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de UST hoje?

Hoje ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) está avaliado em 44.70. O instrumento é negociado dentro de 44.70 - 44.89, o fechamento de ontem foi 44.71, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UST em tempo real.

As ações de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury pagam dividendos?

Atualmente ProShares Ultra 7-10 Year Treasury está avaliado em 44.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.39% e USD. Monitore os movimentos de UST no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de UST?

Você pode comprar ações de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) pelo preço atual 44.70. Ordens geralmente são executadas perto de 44.70 ou 45.00, enquanto 6 e -0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UST no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de UST?

Investir em ProShares Ultra 7-10 Year Treasury envolve considerar a faixa anual 37.60 - 46.00 e o preço atual 44.70. Muitos comparam 0.79% e 1.68% antes de enviar ordens em 44.70 ou 45.00. Estude as mudanças diárias de preço de UST no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

O maior preço de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) no último ano foi 46.00. As ações oscilaram bastante dentro de 37.60 - 46.00, e a comparação com 44.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

O menor preço de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) no ano foi 37.60. A comparação com o preço atual 44.70 e 37.60 - 46.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UST em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de UST?

No passado ProShares Ultra 7-10 Year Treasury passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.71 e 4.39% após os eventos corporativos.

Faixa diária
44.70 44.89
Faixa anual
37.60 46.00
Fechamento anterior
44.71
Open
44.85
Bid
44.70
Ask
45.00
Low
44.70
High
44.89
Volume
6
Mudança diária
-0.02%
Mudança mensal
0.79%
Mudança de 6 meses
1.68%
Mudança anual
4.39%
16 outubro, quinta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
0.6%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Projeções de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
Projeç.
4.8
Prév.
23.2
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
Projeç.
8.3
Prév.
5.6
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Estoques das Empresas
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
14:00
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.0%
Prév.
0.0%
14:00
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.3%
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
Projeç.
-2.689 milh
Prév.
3.715 milh
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
Projeç.
-0.276 milh
Prév.
-0.763 milh