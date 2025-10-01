- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
A taxa do UST para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.70 e o mais alto foi 44.89.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UST Notícias
- US banks tap Fed repo facility as overnight rates climb, signaling funding strain
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de UST hoje?
Hoje ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) está avaliado em 44.70. O instrumento é negociado dentro de 44.70 - 44.89, o fechamento de ontem foi 44.71, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UST em tempo real.
As ações de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury pagam dividendos?
Atualmente ProShares Ultra 7-10 Year Treasury está avaliado em 44.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.39% e USD. Monitore os movimentos de UST no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de UST?
Você pode comprar ações de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) pelo preço atual 44.70. Ordens geralmente são executadas perto de 44.70 ou 45.00, enquanto 6 e -0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UST no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de UST?
Investir em ProShares Ultra 7-10 Year Treasury envolve considerar a faixa anual 37.60 - 46.00 e o preço atual 44.70. Muitos comparam 0.79% e 1.68% antes de enviar ordens em 44.70 ou 45.00. Estude as mudanças diárias de preço de UST no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
O maior preço de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) no último ano foi 46.00. As ações oscilaram bastante dentro de 37.60 - 46.00, e a comparação com 44.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
O menor preço de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) no ano foi 37.60. A comparação com o preço atual 44.70 e 37.60 - 46.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UST em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de UST?
No passado ProShares Ultra 7-10 Year Treasury passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.71 e 4.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 44.71
- Open
- 44.85
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Low
- 44.70
- High
- 44.89
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- 0.79%
- Mudança de 6 meses
- 1.68%
- Mudança anual
- 4.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
-
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh