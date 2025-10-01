КотировкиРазделы
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

44.70 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UST за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.70, а максимальная — 44.89.

Следите за динамикой ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UST сегодня?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) сегодня оценивается на уровне 44.70. Инструмент торгуется в пределах 44.70 - 44.89, вчерашнее закрытие составило 44.71, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury в настоящее время оценивается в 44.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.39% и USD. Отслеживайте движения UST на графике в реальном времени.

Как купить акции UST?

Вы можете купить акции ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) по текущей цене 44.70. Ордера обычно размещаются около 44.70 или 45.00, тогда как 6 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UST?

Инвестирование в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury предполагает учет годового диапазона 37.60 - 46.00 и текущей цены 44.70. Многие сравнивают 0.79% и 1.68% перед размещением ордеров на 44.70 или 45.00. Изучайте ежедневные изменения цены UST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

Самая высокая цена ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) за последний год составила 46.00. Акции заметно колебались в пределах 37.60 - 46.00, сравнение с 44.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra 7-10 Year Treasury на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

Самая низкая цена ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) за год составила 37.60. Сравнение с текущими 44.70 и 37.60 - 46.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UST?

В прошлом ProShares Ultra 7-10 Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.71 и 4.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.70 44.89
Годовой диапазон
37.60 46.00
Предыдущее закрытие
44.71
Open
44.85
Bid
44.70
Ask
45.00
Low
44.70
High
44.89
Объем
6
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.79%
6-месячное изменение
1.68%
Годовое изменение
4.39%
16 октября, четверг
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Розничные продажи м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Базовый индекс розничных продаж м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Розничные продажи контрольной группы товаров м/м
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
Прог.
4.8
Пред.
23.2
12:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
Прог.
8.3
Пред.
5.6
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Товарно-материальные запасы м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.0%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
14:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-2.689 млн
Пред.
3.715 млн
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.276 млн
Пред.
-0.763 млн