UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
Курс UST за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.70, а максимальная — 44.89.
Следите за динамикой ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UST
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UST сегодня?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) сегодня оценивается на уровне 44.70. Инструмент торгуется в пределах 44.70 - 44.89, вчерашнее закрытие составило 44.71, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury в настоящее время оценивается в 44.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.39% и USD. Отслеживайте движения UST на графике в реальном времени.
Как купить акции UST?
Вы можете купить акции ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) по текущей цене 44.70. Ордера обычно размещаются около 44.70 или 45.00, тогда как 6 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UST?
Инвестирование в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury предполагает учет годового диапазона 37.60 - 46.00 и текущей цены 44.70. Многие сравнивают 0.79% и 1.68% перед размещением ордеров на 44.70 или 45.00. Изучайте ежедневные изменения цены UST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
Самая высокая цена ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) за последний год составила 46.00. Акции заметно колебались в пределах 37.60 - 46.00, сравнение с 44.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra 7-10 Year Treasury на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
Самая низкая цена ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) за год составила 37.60. Сравнение с текущими 44.70 и 37.60 - 46.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UST?
В прошлом ProShares Ultra 7-10 Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.71 и 4.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.71
- Open
- 44.85
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Low
- 44.70
- High
- 44.89
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- 1.68%
- Годовое изменение
- 4.39%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
-
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн