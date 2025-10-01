CotationsSections
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

44.70 USD 0.01 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UST a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.70 et à un maximum de 44.89.

Suivez la dynamique ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

UST Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action UST aujourd'hui ?

L'action ProShares Ultra 7-10 Year Treasury est cotée à 44.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 44.70 - 44.89, a clôturé hier à 44.71 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de UST présente ces mises à jour.

L'action ProShares Ultra 7-10 Year Treasury verse-t-elle des dividendes ?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury est actuellement valorisé à 44.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de UST.

Comment acheter des actions UST ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares Ultra 7-10 Year Treasury au cours actuel de 44.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.70 ou de 45.00, le 6 et le -0.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de UST sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action UST ?

Investir dans ProShares Ultra 7-10 Year Treasury implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.60 - 46.00 et le prix actuel 44.70. Beaucoup comparent 0.79% et 1.68% avant de passer des ordres à 44.70 ou 45.00. Consultez le graphique du cours de UST en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ?

Le cours le plus élevé de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury l'année dernière était 46.00. Au cours de 37.60 - 46.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ?

Le cours le plus bas de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) sur l'année a été 37.60. Sa comparaison avec 44.70 et 37.60 - 46.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de UST sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action UST a-t-elle été divisée ?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.71 et 4.39% après les opérations sur titres.

Range quotidien
44.70 44.89
Range Annuel
37.60 46.00
Clôture Précédente
44.71
Ouverture
44.85
Bid
44.70
Ask
45.00
Plus Bas
44.70
Plus Haut
44.89
Volume
6
Changement quotidien
-0.02%
Changement Mensuel
0.79%
Changement à 6 Mois
1.68%
Changement Annuel
4.39%
16 octobre, jeudi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Ventes au Détail m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Ventes au détail de base m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Contrôle de la Vente au Détail m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Stocks des Entreprises m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M