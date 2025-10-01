- Aperçu
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
Le taux de change de UST a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.70 et à un maximum de 44.89.
Suivez la dynamique ProShares Ultra 7-10 Year Treasury. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UST Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action UST aujourd'hui ?
L'action ProShares Ultra 7-10 Year Treasury est cotée à 44.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 44.70 - 44.89, a clôturé hier à 44.71 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de UST présente ces mises à jour.
L'action ProShares Ultra 7-10 Year Treasury verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury est actuellement valorisé à 44.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de UST.
Comment acheter des actions UST ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Ultra 7-10 Year Treasury au cours actuel de 44.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.70 ou de 45.00, le 6 et le -0.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de UST sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action UST ?
Investir dans ProShares Ultra 7-10 Year Treasury implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.60 - 46.00 et le prix actuel 44.70. Beaucoup comparent 0.79% et 1.68% avant de passer des ordres à 44.70 ou 45.00. Consultez le graphique du cours de UST en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ?
Le cours le plus élevé de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury l'année dernière était 46.00. Au cours de 37.60 - 46.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ?
Le cours le plus bas de ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) sur l'année a été 37.60. Sa comparaison avec 44.70 et 37.60 - 46.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de UST sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action UST a-t-elle été divisée ?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.71 et 4.39% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.71
- Ouverture
- 44.85
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Plus Bas
- 44.70
- Plus Haut
- 44.89
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -0.02%
- Changement Mensuel
- 0.79%
- Changement à 6 Mois
- 1.68%
- Changement Annuel
- 4.39%
