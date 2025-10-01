- Übersicht
UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
Der Wechselkurs von UST hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.70 bis zu einem Hoch von 44.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra 7-10 Year Treasury-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von UST heute?
Die Aktie von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) notiert heute bei 44.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 44.70 - 44.89 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.71 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von UST zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie UST Dividenden?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury wird derzeit mit 44.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von UST zu verfolgen.
Wie kaufe ich UST-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) zum aktuellen Kurs von 44.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.70 oder 45.00 platziert, während 6 und -0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von UST auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in UST-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Ultra 7-10 Year Treasury müssen die jährliche Spanne 37.60 - 46.00 und der aktuelle Kurs 44.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.79% und 1.68%, bevor sie Orders zu 44.70 oder 45.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von UST.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
Der höchste Kurs von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) im vergangenen Jahr lag bei 46.00. Innerhalb von 37.60 - 46.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?
Der niedrigste Kurs von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) im Laufe des Jahres betrug 37.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.70 und der Spanne 37.60 - 46.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von UST live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von UST statt?
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.71 und 4.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.71
- Eröffnung
- 44.85
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Tief
- 44.70
- Hoch
- 44.89
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 0.79%
- 6-Monatsänderung
- 1.68%
- Jahresänderung
- 4.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.2%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.7%
- Akt
-
- Erw
- -0.3%
- Vorh
- 0.7%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 4.8
- Vorh
- 23.2
- Akt
-
- Erw
- 8.3
- Vorh
- 5.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 0.0%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -2.689 M
- Vorh
- 3.715 M
- Akt
-
- Erw
- -0.276 M
- Vorh
- -0.763 M