UST: ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

44.70 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UST hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.70 bis zu einem Hoch von 44.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Ultra 7-10 Year Treasury-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

UST News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von UST heute?

Die Aktie von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) notiert heute bei 44.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 44.70 - 44.89 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.71 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von UST zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie UST Dividenden?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury wird derzeit mit 44.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von UST zu verfolgen.

Wie kaufe ich UST-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) zum aktuellen Kurs von 44.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.70 oder 45.00 platziert, während 6 und -0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von UST auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in UST-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares Ultra 7-10 Year Treasury müssen die jährliche Spanne 37.60 - 46.00 und der aktuelle Kurs 44.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.79% und 1.68%, bevor sie Orders zu 44.70 oder 45.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von UST.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

Der höchste Kurs von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) im vergangenen Jahr lag bei 46.00. Innerhalb von 37.60 - 46.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury?

Der niedrigste Kurs von ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) im Laufe des Jahres betrug 37.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.70 und der Spanne 37.60 - 46.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von UST live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von UST statt?

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.71 und 4.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
44.70 44.89
Jahresspanne
37.60 46.00
Vorheriger Schlusskurs
44.71
Eröffnung
44.85
Bid
44.70
Ask
45.00
Tief
44.70
Hoch
44.89
Volumen
6
Tagesänderung
-0.02%
Monatsänderung
0.79%
6-Monatsänderung
1.68%
Jahresänderung
4.39%
