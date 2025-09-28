- Genel bakış
USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
USDU fiyatı bugün 0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.67 ve Yüksek fiyatı olarak 26.81 aralığında işlem gördü.
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
USDU haberleri
Sıkça sorulan sorular
USDU hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hisse senedi 26.77 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.67 - 26.81 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.67 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 174 değerine ulaştı. USDU canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hisse senedi şu anda 26.77 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.30% ve USD değerlerini izler. USDU hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
USDU hisse senedi nasıl alınır?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hisselerini şu anki 26.77 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.77 ve Ask 27.07 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 174 ve günlük değişim oranı 0.11% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte USDU fiyat hareketlerini takip edin.
USDU hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.70 - 28.88 ve mevcut fiyatı 26.77 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.77 veya Ask 27.07 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.75% ve 6 aylık değişim oranı 1.44% değerlerini karşılaştırır. USDU fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hisse senedi yıllık olarak 28.88 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.70 - 28.88). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.67 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund performansını takip edin.
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.70 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.77 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.70 - 28.88 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki USDU fiyat hareketlerini izleyin.
USDU hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 26.67 ve yıllık değişim oranı -2.30% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 26.67
- Açılış
- 26.74
- Satış
- 26.77
- Alış
- 27.07
- Düşük
- 26.67
- Yüksek
- 26.81
- Hacim
- 174
- Günlük değişim
- 0.37%
- Aylık değişim
- 1.75%
- 6 aylık değişim
- 1.44%
- Yıllık değişim
- -2.30%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 55.2
- Önceki
- 55.1
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 49.8
- Önceki
- 51.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.8%
- Önceki
- 4.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.0%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 422
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $57.6 B
- Önceki
- $-344.8 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki