USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

26.78 USD 0.11 (0.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USDU ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.67 e ad un massimo di 26.80.

Segui le dinamiche di WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USDU oggi?

Oggi le azioni WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund sono prezzate a 26.78. Viene scambiato all'interno di 26.67 - 26.80, la chiusura di ieri è stata 26.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 88. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USDU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund pagano dividendi?

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund è attualmente valutato a 26.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USDU.

Come acquistare azioni USDU?

Puoi acquistare azioni WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund al prezzo attuale di 26.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.78 o 27.08, mentre 88 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USDU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USDU?

Investire in WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund implica considerare l'intervallo annuale 25.70 - 28.88 e il prezzo attuale 26.78. Molti confrontano 1.79% e 1.48% prima di effettuare ordini su 26.78 o 27.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USDU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund nell'ultimo anno è stato 28.88. All'interno di 25.70 - 28.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) nel corso dell'anno è stato 25.70. Confrontandolo con gli attuali 26.78 e 25.70 - 28.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USDU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USDU?

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.67 e -2.26%.

Intervallo Giornaliero
26.67 26.80
Intervallo Annuale
25.70 28.88
Chiusura Precedente
26.67
Apertura
26.74
Bid
26.78
Ask
27.08
Minimo
26.67
Massimo
26.80
Volume
88
Variazione giornaliera
0.41%
Variazione Mensile
1.79%
Variazione Semestrale
1.48%
Variazione Annuale
-2.26%
09 ottobre, giovedì
12:30
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:35
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
12:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapporto WASDE
Agire
Fcst
Prev
16:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Obbligazioni a 30 anni
Agire
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev