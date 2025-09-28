报价部分
USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

26.77 USD 0.10 (0.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USDU汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点26.67和高点26.81进行交易。

关注WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

USDU新闻

常见问题解答

USDU股票今天的价格是多少？

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票今天的定价为26.77。它在26.67 - 26.81范围内交易，昨天的收盘价为26.67，交易量达到174。USDU的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund目前的价值为26.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.30%和USD。实时查看图表以跟踪USDU走势。

如何购买USDU股票？

您可以以26.77的当前价格购买WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票。订单通常设置在26.77或27.07附近，而174和0.11%显示市场活动。立即关注USDU的实时图表更新。

如何投资USDU股票？

投资WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund需要考虑年度范围25.70 - 28.88和当前价格26.77。许多人在以26.77或27.07下订单之前，会比较1.75%和。实时查看USDU价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund的最高价格是28.88。在25.70 - 28.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund的绩效。

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund（USDU）的最低价格为25.70。将其与当前的26.77和25.70 - 28.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USDU股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.67和-2.30%中可见。

日范围
26.67 26.81
年范围
25.70 28.88
前一天收盘价
26.67
开盘价
26.74
卖价
26.77
买价
27.07
最低价
26.67
最高价
26.81
交易量
174
日变化
0.37%
月变化
1.75%
6个月变化
1.44%
年变化
-2.30%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值