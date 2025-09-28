USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
今日USDU汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点26.67和高点26.81进行交易。
关注WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
USDU股票今天的价格是多少？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票今天的定价为26.77。它在26.67 - 26.81范围内交易，昨天的收盘价为26.67，交易量达到174。USDU的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund目前的价值为26.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.30%和USD。实时查看图表以跟踪USDU走势。
如何购买USDU股票？
您可以以26.77的当前价格购买WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票。订单通常设置在26.77或27.07附近，而174和0.11%显示市场活动。立即关注USDU的实时图表更新。
如何投资USDU股票？
投资WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund需要考虑年度范围25.70 - 28.88和当前价格26.77。许多人在以26.77或27.07下订单之前，会比较1.75%和。实时查看USDU价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund的最高价格是28.88。在25.70 - 28.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund的绩效。
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund（USDU）的最低价格为25.70。将其与当前的26.77和25.70 - 28.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USDU股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.67和-2.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.67
- 开盘价
- 26.74
- 卖价
- 26.77
- 买价
- 27.07
- 最低价
- 26.67
- 最高价
- 26.81
- 交易量
- 174
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 1.44%
- 年变化
- -2.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
-
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
-
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值