- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
El tipo de cambio de USDU de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.67, mientras que el máximo ha alcanzado 26.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USDU News
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- Dollar ETFs Are Gaining: Here's Why
- Who Said That The USD And Gold Can't Rally Together?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- The Siren Song Of Dollar Weakness
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- Dollar Driven Higher By Japan's LDP Choice And Collapse Of The French Government
- Week Ahead: US Government Closed, China On Extended Holiday, And Markets Hardly Notice
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- The Dollar Limps Into The Weekend
- Chart Of The Day: Why This Level Is So Critical For The Dollar
- Promised Recession… So Where Is It?
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Cyclical Outlook October 2025: Tariffs, Technology, And Transition
- Quiet Foreign Exchange Market In Which The Greenback Struggles To Find Traction
- October 2025 Perspective
- Dollar’s Share Of Reserves Held Steady In Second Quarter When Adjusted For FX Moves
- Markets Take U.S. Government Shutdown In Stride
- Jobs Report In Focus As Fed Signals More Rate Cuts
- USD Extends Pre-Weekend Pullback But May Find Better Bid In North America
- October 2025 Monthly
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de USDU hoy?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) se evalúa hoy en 26.77. El instrumento se negocia dentro de 26.67 - 26.81; el cierre de ayer ha sido 26.67 y el volumen comercial ha alcanzado 174. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios USDU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund se evalúa actualmente en 26.77. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.30% y USD. Monitoree los movimientos de USDU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de USDU?
Puede comprar acciones de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) al precio actual de 26.77. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.77 o 27.07, mientras que 174 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de USDU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de USDU?
Invertir en WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund implica tener en cuenta el rango anual 25.70 - 28.88 y el precio actual 26.77. Muchos comparan 1.75% y 1.44% antes de colocar órdenes en 26.77 o 27.07. Estudie los cambios diarios de precios de USDU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
El precio más alto de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) en el último año ha sido 28.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.70 - 28.88, una comparación con 26.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
El precio más bajo de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) para el año ha sido 25.70. La comparación con los actuales 26.77 y 25.70 - 28.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de USDU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de USDU?
En el pasado, WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.67 y -2.30% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.67
- Open
- 26.74
- Bid
- 26.77
- Ask
- 27.07
- Low
- 26.67
- High
- 26.81
- Volumen
- 174
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- 1.75%
- Cambio a 6 meses
- 1.44%
- Cambio anual
- -2.30%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%