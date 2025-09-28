- Übersicht
USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
Der Wechselkurs von USDU hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.67 bis zu einem Hoch von 26.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USDU heute?
Die Aktie von WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) notiert heute bei 26.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.67 - 26.81 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.67 und das Handelsvolumen erreichte 174. Das Live-Chart von USDU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USDU Dividenden?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund wird derzeit mit 26.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USDU zu verfolgen.
Wie kaufe ich USDU-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) zum aktuellen Kurs von 26.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.77 oder 27.07 platziert, während 174 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USDU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USDU-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund müssen die jährliche Spanne 25.70 - 28.88 und der aktuelle Kurs 26.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.75% und 1.44%, bevor sie Orders zu 26.77 oder 27.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USDU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) im vergangenen Jahr lag bei 28.88. Innerhalb von 25.70 - 28.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) im Laufe des Jahres betrug 25.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.77 und der Spanne 25.70 - 28.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USDU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USDU statt?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.67 und -2.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.67
- Eröffnung
- 26.74
- Bid
- 26.77
- Ask
- 27.07
- Tief
- 26.67
- Hoch
- 26.81
- Volumen
- 174
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- 1.75%
- 6-Monatsänderung
- 1.44%
- Jahresänderung
- -2.30%
- 4.734%
- 4.651%