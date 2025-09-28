- 概要
USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
USDUの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり26.67の安値と26.81の高値で取引されました。
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
USDU株の現在の価格は？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundの株価は本日26.77です。26.67 - 26.81内で取引され、前日の終値は26.67、取引量は174に達しました。USDUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundの現在の価格は26.77です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.30%やUSDにも注目します。USDUの動きはライブチャートで確認できます。
USDU株を買う方法は？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundの株は現在26.77で購入可能です。注文は通常26.77または27.07付近で行われ、174や0.11%が市場の動きを示します。USDUの最新情報はライブチャートで確認できます。
USDU株に投資する方法は？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundへの投資では、年間の値幅25.70 - 28.88と現在の26.77を考慮します。注文は多くの場合26.77や27.07で行われる前に、1.75%や1.44%と比較されます。USDUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundの株の最高値は？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundの過去1年の最高値は28.88でした。25.70 - 28.88内で株価は大きく変動し、26.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundの株の最低値は？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund(USDU)の年間最安値は25.70でした。現在の26.77や25.70 - 28.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USDUの動きはライブチャートで確認できます。
USDUの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.67、-2.30%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.67
- 始値
- 26.74
- 買値
- 26.77
- 買値
- 27.07
- 安値
- 26.67
- 高値
- 26.81
- 出来高
- 174
- 1日の変化
- 0.37%
- 1ヶ月の変化
- 1.75%
- 6ヶ月の変化
- 1.44%
- 1年の変化
- -2.30%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%