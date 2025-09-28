- Visão do mercado
USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
A taxa do USDU para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.67 e o mais alto foi 26.81.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USDU hoje?
Hoje WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) está avaliado em 26.77. O instrumento é negociado dentro de 26.67 - 26.81, o fechamento de ontem foi 26.67, e o volume de negociação atingiu 174. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USDU em tempo real.
As ações de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund está avaliado em 26.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.30% e USD. Monitore os movimentos de USDU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USDU?
Você pode comprar ações de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) pelo preço atual 26.77. Ordens geralmente são executadas perto de 26.77 ou 27.07, enquanto 174 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USDU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USDU?
Investir em WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund envolve considerar a faixa anual 25.70 - 28.88 e o preço atual 26.77. Muitos comparam 1.75% e 1.44% antes de enviar ordens em 26.77 ou 27.07. Estude as mudanças diárias de preço de USDU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
O maior preço de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) no último ano foi 28.88. As ações oscilaram bastante dentro de 25.70 - 28.88, e a comparação com 26.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
O menor preço de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) no ano foi 25.70. A comparação com o preço atual 26.77 e 25.70 - 28.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USDU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USDU?
No passado WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.67 e -2.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.67
- Open
- 26.74
- Bid
- 26.77
- Ask
- 27.07
- Low
- 26.67
- High
- 26.81
- Volume
- 174
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- 1.75%
- Mudança de 6 meses
- 1.44%
- Mudança anual
- -2.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
-
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.