USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

26.77 USD 0.10 (0.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do USDU para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.67 e o mais alto foi 26.81.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

USDU Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de USDU hoje?

Hoje WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) está avaliado em 26.77. O instrumento é negociado dentro de 26.67 - 26.81, o fechamento de ontem foi 26.67, e o volume de negociação atingiu 174. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USDU em tempo real.

As ações de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund está avaliado em 26.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.30% e USD. Monitore os movimentos de USDU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de USDU?

Você pode comprar ações de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) pelo preço atual 26.77. Ordens geralmente são executadas perto de 26.77 ou 27.07, enquanto 174 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USDU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de USDU?

Investir em WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund envolve considerar a faixa anual 25.70 - 28.88 e o preço atual 26.77. Muitos comparam 1.75% e 1.44% antes de enviar ordens em 26.77 ou 27.07. Estude as mudanças diárias de preço de USDU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?

O maior preço de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) no último ano foi 28.88. As ações oscilaram bastante dentro de 25.70 - 28.88, e a comparação com 26.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?

O menor preço de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) no ano foi 25.70. A comparação com o preço atual 26.77 e 25.70 - 28.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USDU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de USDU?

No passado WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.67 e -2.30% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.67 26.81
Faixa anual
25.70 28.88
Fechamento anterior
26.67
Open
26.74
Bid
26.77
Ask
27.07
Low
26.67
High
26.81
Volume
174
Mudança diária
0.37%
Mudança mensal
1.75%
Mudança de 6 meses
1.44%
Mudança anual
-2.30%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.