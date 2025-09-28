CotationsSections
Devises / USDU
USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

26.78 USD 0.11 (0.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de USDU a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.67 et à un maximum de 26.80.

Suivez la dynamique WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action USDU aujourd'hui ?

L'action WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund est cotée à 26.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.67 - 26.80, a clôturé hier à 26.67 et son volume d'échange a atteint 88. Le graphique en temps réel du cours de USDU présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund est actuellement valorisé à 26.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.26% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de USDU.

Comment acheter des actions USDU ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund au cours actuel de 26.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.78 ou de 27.08, le 88 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de USDU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action USDU ?

Investir dans WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.70 - 28.88 et le prix actuel 26.78. Beaucoup comparent 1.79% et 1.48% avant de passer des ordres à 26.78 ou 27.08. Consultez le graphique du cours de USDU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund l'année dernière était 28.88. Au cours de 25.70 - 28.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) sur l'année a été 25.70. Sa comparaison avec 26.78 et 25.70 - 28.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de USDU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action USDU a-t-elle été divisée ?

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.67 et -2.26% après les opérations sur titres.

Range quotidien
26.67 26.80
Range Annuel
25.70 28.88
Clôture Précédente
26.67
Ouverture
26.74
Bid
26.78
Ask
27.08
Plus Bas
26.67
Plus Haut
26.80
Volume
88
Changement quotidien
0.41%
Changement Mensuel
1.79%
Changement à 6 Mois
1.48%
Changement Annuel
-2.26%
09 octobre, jeudi
12:30
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
12:35
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapport WASDE
Act
Fcst
Prev
16:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères d’obligations à 30 ans
Act
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev