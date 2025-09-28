КотировкиРазделы
Валюты / USDU
USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

26.77 USD 0.10 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USDU за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.67, а максимальная — 26.81.

Следите за динамикой WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости USDU

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USDU сегодня?

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) сегодня оценивается на уровне 26.77. Инструмент торгуется в пределах 26.67 - 26.81, вчерашнее закрытие составило 26.67, а торговый объем достиг 174. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USDU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund в настоящее время оценивается в 26.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.30% и USD. Отслеживайте движения USDU на графике в реальном времени.

Как купить акции USDU?

Вы можете купить акции WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) по текущей цене 26.77. Ордера обычно размещаются около 26.77 или 27.07, тогда как 174 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USDU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USDU?

Инвестирование в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund предполагает учет годового диапазона 25.70 - 28.88 и текущей цены 26.77. Многие сравнивают 1.75% и 1.44% перед размещением ордеров на 26.77 или 27.07. Изучайте ежедневные изменения цены USDU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) за последний год составила 28.88. Акции заметно колебались в пределах 25.70 - 28.88, сравнение с 26.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) за год составила 25.70. Сравнение с текущими 26.77 и 25.70 - 28.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USDU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USDU?

В прошлом WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.67 и -2.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.67 26.81
Годовой диапазон
25.70 28.88
Предыдущее закрытие
26.67
Open
26.74
Bid
26.77
Ask
27.07
Low
26.67
High
26.81
Объем
174
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
1.44%
Годовое изменение
-2.30%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.