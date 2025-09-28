- Обзор рынка
USDU: WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
Курс USDU за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.67, а максимальная — 26.81.
Следите за динамикой WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USDU
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USDU сегодня?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) сегодня оценивается на уровне 26.77. Инструмент торгуется в пределах 26.67 - 26.81, вчерашнее закрытие составило 26.67, а торговый объем достиг 174. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USDU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund в настоящее время оценивается в 26.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.30% и USD. Отслеживайте движения USDU на графике в реальном времени.
Как купить акции USDU?
Вы можете купить акции WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) по текущей цене 26.77. Ордера обычно размещаются около 26.77 или 27.07, тогда как 174 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USDU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USDU?
Инвестирование в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund предполагает учет годового диапазона 25.70 - 28.88 и текущей цены 26.77. Многие сравнивают 1.75% и 1.44% перед размещением ордеров на 26.77 или 27.07. Изучайте ежедневные изменения цены USDU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) за последний год составила 28.88. Акции заметно колебались в пределах 25.70 - 28.88, сравнение с 26.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) за год составила 25.70. Сравнение с текущими 26.77 и 25.70 - 28.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USDU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USDU?
В прошлом WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.67 и -2.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.67
- Open
- 26.74
- Bid
- 26.77
- Ask
- 27.07
- Low
- 26.67
- High
- 26.81
- Объем
- 174
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 1.44%
- Годовое изменение
- -2.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.