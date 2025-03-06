Dövizler / USCI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
USCI: United States Commodity Index Fund ETV
76.82 USD 0.70 (0.90%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
USCI fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.76 ve Yüksek fiyatı olarak 77.03 aralığında işlem gördü.
United States Commodity Index Fund ETV hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USCI haberleri
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Commodity ETF (USCI) Hits New 52-Week High
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- The Raging Conflict Between Israel And Iran, $100 Oil Might Be Possible
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- United States Commodity Index Funds Trust Announces Director Retirement
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Oil Prices Might Be At Risk With The U.S. On The Cusp Of A Recession
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Near-Term Gloom, Long-Term Boom
Günlük aralık
76.76 77.03
Yıllık aralık
61.80 78.91
- Önceki kapanış
- 77.52
- Açılış
- 76.95
- Satış
- 76.82
- Alış
- 77.12
- Düşük
- 76.76
- Yüksek
- 77.03
- Hacim
- 40
- Günlük değişim
- -0.90%
- Aylık değişim
- 0.14%
- 6 aylık değişim
- 6.13%
- Yıllık değişim
- 22.74%
21 Eylül, Pazar