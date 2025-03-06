FiyatlarBölümler
USCI
USCI: United States Commodity Index Fund ETV

76.82 USD 0.70 (0.90%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

USCI fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.76 ve Yüksek fiyatı olarak 77.03 aralığında işlem gördü.

United States Commodity Index Fund ETV hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
76.76 77.03
Yıllık aralık
61.80 78.91
Önceki kapanış
77.52
Açılış
76.95
Satış
76.82
Alış
77.12
Düşük
76.76
Yüksek
77.03
Hacim
40
Günlük değişim
-0.90%
Aylık değişim
0.14%
6 aylık değişim
6.13%
Yıllık değişim
22.74%
21 Eylül, Pazar