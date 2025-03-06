Moedas / USCI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
USCI: United States Commodity Index Fund ETV
77.26 USD 0.40 (0.52%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USCI para hoje mudou para -0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 77.18 e o mais alto foi 77.55.
Veja a dinâmica do par de moedas United States Commodity Index Fund ETV. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USCI Notícias
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Commodity ETF (USCI) Hits New 52-Week High
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- The Raging Conflict Between Israel And Iran, $100 Oil Might Be Possible
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- United States Commodity Index Funds Trust Announces Director Retirement
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Oil Prices Might Be At Risk With The U.S. On The Cusp Of A Recession
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Near-Term Gloom, Long-Term Boom
Faixa diária
77.18 77.55
Faixa anual
61.80 78.91
- Fechamento anterior
- 77.66
- Open
- 77.55
- Bid
- 77.26
- Ask
- 77.56
- Low
- 77.18
- High
- 77.55
- Volume
- 17
- Mudança diária
- -0.52%
- Mudança mensal
- 0.72%
- Mudança de 6 meses
- 6.74%
- Mudança anual
- 23.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh