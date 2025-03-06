Divisas / USCI
USCI: United States Commodity Index Fund ETV
77.66 USD 1.17 (1.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de USCI de hoy ha cambiado un -1.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.52, mientras que el máximo ha alcanzado 78.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United States Commodity Index Fund ETV. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USCI News
Rango diario
77.52 78.21
Rango anual
61.80 78.91
- Cierres anteriores
- 78.83
- Open
- 78.21
- Bid
- 77.66
- Ask
- 77.96
- Low
- 77.52
- High
- 78.21
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- -1.48%
- Cambio mensual
- 1.24%
- Cambio a 6 meses
- 7.29%
- Cambio anual
- 24.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B