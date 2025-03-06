货币 / USCI
USCI: United States Commodity Index Fund ETV
78.83 USD 0.37 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日USCI汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点78.69和高点78.91进行交易。
关注United States Commodity Index Fund ETV动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
USCI新闻
日范围
78.69 78.91
年范围
61.80 78.91
- 前一天收盘价
- 78.46
- 开盘价
- 78.81
- 卖价
- 78.83
- 买价
- 79.13
- 最低价
- 78.69
- 最高价
- 78.91
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- 8.91%
- 年变化
- 25.95%
