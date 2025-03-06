Валюты / USCI
USCI: United States Commodity Index Fund ETV
78.83 USD 0.37 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USCI за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.69, а максимальная — 78.91.
Следите за динамикой United States Commodity Index Fund ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USCI
Дневной диапазон
78.69 78.91
Годовой диапазон
61.80 78.91
- Предыдущее закрытие
- 78.46
- Open
- 78.81
- Bid
- 78.83
- Ask
- 79.13
- Low
- 78.69
- High
- 78.91
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- 8.91%
- Годовое изменение
- 25.95%
