通貨 / USCI
USCI: United States Commodity Index Fund ETV
77.52 USD 0.14 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USCIの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり77.18の安値と77.55の高値で取引されました。
United States Commodity Index Fund ETVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USCI News
1日のレンジ
77.18 77.55
1年のレンジ
61.80 78.91
- 以前の終値
- 77.66
- 始値
- 77.55
- 買値
- 77.52
- 買値
- 77.82
- 安値
- 77.18
- 高値
- 77.55
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- -0.18%
- 1ヶ月の変化
- 1.06%
- 6ヶ月の変化
- 7.10%
- 1年の変化
- 23.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K