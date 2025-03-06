クォートセクション
通貨 / USCI
USCI: United States Commodity Index Fund ETV

77.52 USD 0.14 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USCIの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり77.18の安値と77.55の高値で取引されました。

United States Commodity Index Fund ETVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
77.18 77.55
1年のレンジ
61.80 78.91
以前の終値
77.66
始値
77.55
買値
77.52
買値
77.82
安値
77.18
高値
77.55
出来高
19
1日の変化
-0.18%
1ヶ月の変化
1.06%
6ヶ月の変化
7.10%
1年の変化
23.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K