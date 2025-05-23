- Genel bakış
URNM: Sprott Uranium Miners ETF
URNM fiyatı bugün 1.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.65 ve Yüksek fiyatı olarak 62.05 aralığında işlem gördü.
Sprott Uranium Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
URNM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Sprott Uranium Miners ETF hisse senedi 60.74 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.65 - 62.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 59.65 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 989 değerine ulaştı. URNM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Sprott Uranium Miners ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Sprott Uranium Miners ETF hisse senedi şu anda 60.74 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 26.59% ve USD değerlerini izler. URNM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
URNM hisse senedi nasıl alınır?
Sprott Uranium Miners ETF hisselerini şu anki 60.74 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.74 ve Ask 61.04 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 989 ve günlük değişim oranı -0.38% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte URNM fiyat hareketlerini takip edin.
URNM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Sprott Uranium Miners ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 27.60 - 62.12 ve mevcut fiyatı 60.74 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.74 veya Ask 61.04 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.74% ve 6 aylık değişim oranı 71.82% değerlerini karşılaştırır. URNM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
North Shore Global Uranium Mining ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
North Shore Global Uranium Mining ETF hisse senedi yıllık olarak 62.12 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 27.60 - 62.12). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 59.65 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Sprott Uranium Miners ETF performansını takip edin.
North Shore Global Uranium Mining ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 27.60 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.74 ve hareket ettiği yıllık aralık 27.60 - 62.12 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki URNM fiyat hareketlerini izleyin.
URNM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Sprott Uranium Miners ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 59.65 ve yıllık değişim oranı 26.59% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 59.65
- Açılış
- 60.97
- Satış
- 60.74
- Alış
- 61.04
- Düşük
- 60.65
- Yüksek
- 62.05
- Hacim
- 989
- Günlük değişim
- 1.83%
- Aylık değişim
- 1.74%
- 6 aylık değişim
- 71.82%
- Yıllık değişim
- 26.59%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B