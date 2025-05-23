- Panorámica
URNM: Sprott Uranium Miners ETF
El tipo de cambio de URNM de hoy ha cambiado un 1.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.74, mientras que el máximo ha alcanzado 62.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sprott Uranium Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
URNM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de URNM hoy?
Sprott Uranium Miners ETF (URNM) se evalúa hoy en 60.74. El instrumento se negocia dentro de 60.74 - 62.05; el cierre de ayer ha sido 59.65 y el volumen comercial ha alcanzado 957. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios URNM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sprott Uranium Miners ETF?
Sprott Uranium Miners ETF se evalúa actualmente en 60.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 26.59% y USD. Monitoree los movimientos de URNM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de URNM?
Puede comprar acciones de Sprott Uranium Miners ETF (URNM) al precio actual de 60.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 60.74 o 61.04, mientras que 957 y -0.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de URNM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de URNM?
Invertir en Sprott Uranium Miners ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.60 - 62.12 y el precio actual 60.74. Muchos comparan 1.74% y 71.82% antes de colocar órdenes en 60.74 o 61.04. Estudie los cambios diarios de precios de URNM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de North Shore Global Uranium Mining ETF?
El precio más alto de North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) en el último año ha sido 62.12. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.60 - 62.12, una comparación con 59.65 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sprott Uranium Miners ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de North Shore Global Uranium Mining ETF?
El precio más bajo de North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) para el año ha sido 27.60. La comparación con los actuales 60.74 y 27.60 - 62.12 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de URNM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de URNM?
En el pasado, Sprott Uranium Miners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 59.65 y 26.59% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 59.65
- Open
- 60.97
- Bid
- 60.74
- Ask
- 61.04
- Low
- 60.74
- High
- 62.05
- Volumen
- 957
- Cambio diario
- 1.83%
- Cambio mensual
- 1.74%
- Cambio a 6 meses
- 71.82%
- Cambio anual
- 26.59%