URNM: Sprott Uranium Miners ETF
URNMの今日の為替レートは、1.83%変化しました。日中、通貨は1あたり60.74の安値と62.05の高値で取引されました。
Sprott Uranium Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URNM News
よくあるご質問
URNM株の現在の価格は？
Sprott Uranium Miners ETFの株価は本日60.74です。60.74 - 62.05内で取引され、前日の終値は59.65、取引量は957に達しました。URNMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sprott Uranium Miners ETFの株は配当を出しますか？
Sprott Uranium Miners ETFの現在の価格は60.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.59%やUSDにも注目します。URNMの動きはライブチャートで確認できます。
URNM株を買う方法は？
Sprott Uranium Miners ETFの株は現在60.74で購入可能です。注文は通常60.74または61.04付近で行われ、957や-0.38%が市場の動きを示します。URNMの最新情報はライブチャートで確認できます。
URNM株に投資する方法は？
Sprott Uranium Miners ETFへの投資では、年間の値幅27.60 - 62.12と現在の60.74を考慮します。注文は多くの場合60.74や61.04で行われる前に、1.74%や71.82%と比較されます。URNMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
North Shore Global Uranium Mining ETFの株の最高値は？
North Shore Global Uranium Mining ETFの過去1年の最高値は62.12でした。27.60 - 62.12内で株価は大きく変動し、59.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sprott Uranium Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
North Shore Global Uranium Mining ETFの株の最低値は？
North Shore Global Uranium Mining ETF(URNM)の年間最安値は27.60でした。現在の60.74や27.60 - 62.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。URNMの動きはライブチャートで確認できます。
URNMの株式分割はいつ行われましたか？
Sprott Uranium Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.65、26.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 59.65
- 始値
- 60.97
- 買値
- 60.74
- 買値
- 61.04
- 安値
- 60.74
- 高値
- 62.05
- 出来高
- 957
- 1日の変化
- 1.83%
- 1ヶ月の変化
- 1.74%
- 6ヶ月の変化
- 71.82%
- 1年の変化
- 26.59%