URNM: Sprott Uranium Miners ETF
Курс URNM за сегодня изменился на 1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.74, а максимальная — 62.05.
Следите за динамикой Sprott Uranium Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций URNM сегодня?
Sprott Uranium Miners ETF (URNM) сегодня оценивается на уровне 60.74. Инструмент торгуется в пределах 60.74 - 62.05, вчерашнее закрытие составило 59.65, а торговый объем достиг 957. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URNM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Uranium Miners ETF?
Sprott Uranium Miners ETF в настоящее время оценивается в 60.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.59% и USD. Отслеживайте движения URNM на графике в реальном времени.
Как купить акции URNM?
Вы можете купить акции Sprott Uranium Miners ETF (URNM) по текущей цене 60.74. Ордера обычно размещаются около 60.74 или 61.04, тогда как 957 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URNM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции URNM?
Инвестирование в Sprott Uranium Miners ETF предполагает учет годового диапазона 27.60 - 62.12 и текущей цены 60.74. Многие сравнивают 1.74% и 71.82% перед размещением ордеров на 60.74 или 61.04. Изучайте ежедневные изменения цены URNM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции North Shore Global Uranium Mining ETF?
Самая высокая цена North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) за последний год составила 62.12. Акции заметно колебались в пределах 27.60 - 62.12, сравнение с 59.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Uranium Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции North Shore Global Uranium Mining ETF?
Самая низкая цена North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) за год составила 27.60. Сравнение с текущими 60.74 и 27.60 - 62.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URNM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций URNM?
В прошлом Sprott Uranium Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.65 и 26.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.65
- Open
- 60.97
- Bid
- 60.74
- Ask
- 61.04
- Low
- 60.74
- High
- 62.05
- Объем
- 957
- Дневное изменение
- 1.83%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- 71.82%
- Годовое изменение
- 26.59%