URNM: Sprott Uranium Miners ETF
今日URNM汇率已更改1.83%。当日，交易品种以低点60.74和高点62.05进行交易。
关注Sprott Uranium Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URNM新闻
- Nuclear Stocks And Uranium: Executive Orders Vs. Economics
- Top Nuclear ETFs to Power Your Portfolio
- URNM: Diversified Exposure To Leading Uranium Producers (NYSEARCA:URNM)
- Commodities Tracker: September 2025
- URNM: Expecting A Pause After A Double Off The April Low (NYSEARCA:URNM)
- The Future Of Mineral Exploration After 18 Long Years
- URA: The ETF Powering AI's Energy Crisis With Nuclear Fire (NYSEARCA:URA)
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- The U.S. Must Rebuild Domestic Uranium Enrichment Capacity
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- Commodities Tracker: August 2025
- Critical Commodities: The Future Is Upon Us
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Uranium Breakout
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Trump and Meta’s nuclear deals address the AI-fueled energy crisis. But can U.S. uranium supply meet demand?
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- What Canada's Election Results Mean For Nuclear Energy
- Investing Implications As Ottawa Pledges To Make Canada An 'Energy Superpower'
- The 1-Minute Market Report, May 25, 2025
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
常见问题解答
URNM股票今天的价格是多少？
Sprott Uranium Miners ETF股票今天的定价为60.74。它在60.74 - 62.05范围内交易，昨天的收盘价为59.65，交易量达到957。URNM的实时价格图表显示了这些更新。
Sprott Uranium Miners ETF股票是否支付股息？
Sprott Uranium Miners ETF目前的价值为60.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.59%和USD。实时查看图表以跟踪URNM走势。
如何购买URNM股票？
您可以以60.74的当前价格购买Sprott Uranium Miners ETF股票。订单通常设置在60.74或61.04附近，而957和-0.38%显示市场活动。立即关注URNM的实时图表更新。
如何投资URNM股票？
投资Sprott Uranium Miners ETF需要考虑年度范围27.60 - 62.12和当前价格60.74。许多人在以60.74或61.04下订单之前，会比较1.74%和。实时查看URNM价格图表，了解每日变化。
North Shore Global Uranium Mining ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，North Shore Global Uranium Mining ETF的最高价格是62.12。在27.60 - 62.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Uranium Miners ETF的绩效。
North Shore Global Uranium Mining ETF股票的最低价格是多少？
North Shore Global Uranium Mining ETF（URNM）的最低价格为27.60。将其与当前的60.74和27.60 - 62.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
URNM股票是什么时候拆分的？
Sprott Uranium Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.65和26.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.65
- 开盘价
- 60.97
- 卖价
- 60.74
- 买价
- 61.04
- 最低价
- 60.74
- 最高价
- 62.05
- 交易量
- 957
- 日变化
- 1.83%
- 月变化
- 1.74%
- 6个月变化
- 71.82%
- 年变化
- 26.59%