URNM: Sprott Uranium Miners ETF

60.74 USD 1.09 (1.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日URNM汇率已更改1.83%。当日，交易品种以低点60.74和高点62.05进行交易。

关注Sprott Uranium Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

URNM股票今天的价格是多少？

Sprott Uranium Miners ETF股票今天的定价为60.74。它在60.74 - 62.05范围内交易，昨天的收盘价为59.65，交易量达到957。URNM的实时价格图表显示了这些更新。

Sprott Uranium Miners ETF股票是否支付股息？

Sprott Uranium Miners ETF目前的价值为60.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.59%和USD。实时查看图表以跟踪URNM走势。

如何购买URNM股票？

您可以以60.74的当前价格购买Sprott Uranium Miners ETF股票。订单通常设置在60.74或61.04附近，而957和-0.38%显示市场活动。立即关注URNM的实时图表更新。

如何投资URNM股票？

投资Sprott Uranium Miners ETF需要考虑年度范围27.60 - 62.12和当前价格60.74。许多人在以60.74或61.04下订单之前，会比较1.74%和。实时查看URNM价格图表，了解每日变化。

North Shore Global Uranium Mining ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，North Shore Global Uranium Mining ETF的最高价格是62.12。在27.60 - 62.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Uranium Miners ETF的绩效。

North Shore Global Uranium Mining ETF股票的最低价格是多少？

North Shore Global Uranium Mining ETF（URNM）的最低价格为27.60。将其与当前的60.74和27.60 - 62.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

URNM股票是什么时候拆分的？

Sprott Uranium Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.65和26.59%中可见。

日范围
60.74 62.05
年范围
27.60 62.12
前一天收盘价
59.65
开盘价
60.97
卖价
60.74
买价
61.04
最低价
60.74
最高价
62.05
交易量
957
日变化
1.83%
月变化
1.74%
6个月变化
71.82%
年变化
26.59%
06 十月, 星期一