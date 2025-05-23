QuotazioniSezioni
URNM: Sprott Uranium Miners ETF

61.80 USD 2.15 (3.60%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio URNM ha avuto una variazione del 3.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.94 e ad un massimo di 62.05.

Segui le dinamiche di Sprott Uranium Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Qual è il prezzo delle azioni URNM oggi?

Oggi le azioni Sprott Uranium Miners ETF sono prezzate a 61.80. Viene scambiato all'interno di 60.94 - 62.05, la chiusura di ieri è stata 59.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 516. Il grafico dei prezzi in tempo reale di URNM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sprott Uranium Miners ETF pagano dividendi?

Sprott Uranium Miners ETF è attualmente valutato a 61.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di URNM.

Come acquistare azioni URNM?

Puoi acquistare azioni Sprott Uranium Miners ETF al prezzo attuale di 61.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 61.80 o 62.10, mentre 516 e 1.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di URNM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni URNM?

Investire in Sprott Uranium Miners ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.60 - 62.12 e il prezzo attuale 61.80. Molti confrontano 3.52% e 74.82% prima di effettuare ordini su 61.80 o 62.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di URNM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni North Shore Global Uranium Mining ETF?

Il prezzo massimo di North Shore Global Uranium Mining ETF nell'ultimo anno è stato 62.12. All'interno di 27.60 - 62.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sprott Uranium Miners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni North Shore Global Uranium Mining ETF?

Il prezzo più basso di North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) nel corso dell'anno è stato 27.60. Confrontandolo con gli attuali 61.80 e 27.60 - 62.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda URNM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di URNM?

Sprott Uranium Miners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.65 e 28.80%.

Intervallo Giornaliero
60.94 62.05
Intervallo Annuale
27.60 62.12
Chiusura Precedente
59.65
Apertura
60.97
Bid
61.80
Ask
62.10
Minimo
60.94
Massimo
62.05
Volume
516
Variazione giornaliera
3.60%
Variazione Mensile
3.52%
Variazione Semestrale
74.82%
Variazione Annuale
28.80%
