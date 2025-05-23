- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
URNM: Sprott Uranium Miners ETF
A taxa do URNM para hoje mudou para 1.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.74 e o mais alto foi 62.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Sprott Uranium Miners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URNM Notícias
- Nuclear Stocks And Uranium: Executive Orders Vs. Economics
- Top Nuclear ETFs to Power Your Portfolio
- URNM: Diversified Exposure To Leading Uranium Producers (NYSEARCA:URNM)
- Commodities Tracker: September 2025
- URNM: Expecting A Pause After A Double Off The April Low (NYSEARCA:URNM)
- The Future Of Mineral Exploration After 18 Long Years
- URA: The ETF Powering AI's Energy Crisis With Nuclear Fire (NYSEARCA:URA)
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- The U.S. Must Rebuild Domestic Uranium Enrichment Capacity
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- Commodities Tracker: August 2025
- Critical Commodities: The Future Is Upon Us
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Uranium Breakout
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Trump and Meta’s nuclear deals address the AI-fueled energy crisis. But can U.S. uranium supply meet demand?
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- What Canada's Election Results Mean For Nuclear Energy
- Investing Implications As Ottawa Pledges To Make Canada An 'Energy Superpower'
- The 1-Minute Market Report, May 25, 2025
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de URNM hoje?
Hoje Sprott Uranium Miners ETF (URNM) está avaliado em 60.74. O instrumento é negociado dentro de 60.74 - 62.05, o fechamento de ontem foi 59.65, e o volume de negociação atingiu 957. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de URNM em tempo real.
As ações de Sprott Uranium Miners ETF pagam dividendos?
Atualmente Sprott Uranium Miners ETF está avaliado em 60.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.59% e USD. Monitore os movimentos de URNM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de URNM?
Você pode comprar ações de Sprott Uranium Miners ETF (URNM) pelo preço atual 60.74. Ordens geralmente são executadas perto de 60.74 ou 61.04, enquanto 957 e -0.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de URNM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de URNM?
Investir em Sprott Uranium Miners ETF envolve considerar a faixa anual 27.60 - 62.12 e o preço atual 60.74. Muitos comparam 1.74% e 71.82% antes de enviar ordens em 60.74 ou 61.04. Estude as mudanças diárias de preço de URNM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações North Shore Global Uranium Mining ETF?
O maior preço de North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) no último ano foi 62.12. As ações oscilaram bastante dentro de 27.60 - 62.12, e a comparação com 59.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sprott Uranium Miners ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações North Shore Global Uranium Mining ETF?
O menor preço de North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) no ano foi 27.60. A comparação com o preço atual 60.74 e 27.60 - 62.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de URNM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de URNM?
No passado Sprott Uranium Miners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.65 e 26.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 59.65
- Open
- 60.97
- Bid
- 60.74
- Ask
- 61.04
- Low
- 60.74
- High
- 62.05
- Volume
- 957
- Mudança diária
- 1.83%
- Mudança mensal
- 1.74%
- Mudança de 6 meses
- 71.82%
- Mudança anual
- 26.59%