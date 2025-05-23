- Übersicht
URNM: Sprott Uranium Miners ETF
Der Wechselkurs von URNM hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.74 bis zu einem Hoch von 62.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprott Uranium Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
URNM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von URNM heute?
Die Aktie von Sprott Uranium Miners ETF (URNM) notiert heute bei 60.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 60.74 - 62.05 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 59.65 und das Handelsvolumen erreichte 957. Das Live-Chart von URNM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie URNM Dividenden?
Sprott Uranium Miners ETF wird derzeit mit 60.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von URNM zu verfolgen.
Wie kaufe ich URNM-Aktien?
Sie können Aktien von Sprott Uranium Miners ETF (URNM) zum aktuellen Kurs von 60.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 60.74 oder 61.04 platziert, während 957 und -0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von URNM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in URNM-Aktien?
Bei einer Investition in Sprott Uranium Miners ETF müssen die jährliche Spanne 27.60 - 62.12 und der aktuelle Kurs 60.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.74% und 71.82%, bevor sie Orders zu 60.74 oder 61.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von URNM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von North Shore Global Uranium Mining ETF?
Der höchste Kurs von North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) im vergangenen Jahr lag bei 62.12. Innerhalb von 27.60 - 62.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 59.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sprott Uranium Miners ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von North Shore Global Uranium Mining ETF?
Der niedrigste Kurs von North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) im Laufe des Jahres betrug 27.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 60.74 und der Spanne 27.60 - 62.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von URNM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von URNM statt?
Sprott Uranium Miners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 59.65 und 26.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.65
- Eröffnung
- 60.97
- Bid
- 60.74
- Ask
- 61.04
- Tief
- 60.74
- Hoch
- 62.05
- Volumen
- 957
- Tagesänderung
- 1.83%
- Monatsänderung
- 1.74%
- 6-Monatsänderung
- 71.82%
- Jahresänderung
- 26.59%