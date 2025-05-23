CotationsSections
Devises / URNM
URNM: Sprott Uranium Miners ETF

61.80 USD 2.15 (3.60%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de URNM a changé de 3.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.94 et à un maximum de 62.05.

Suivez la dynamique Sprott Uranium Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action URNM aujourd'hui ?

L'action Sprott Uranium Miners ETF est cotée à 61.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 60.94 - 62.05, a clôturé hier à 59.65 et son volume d'échange a atteint 516. Le graphique en temps réel du cours de URNM présente ces mises à jour.

L'action Sprott Uranium Miners ETF verse-t-elle des dividendes ?

Sprott Uranium Miners ETF est actuellement valorisé à 61.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de URNM.

Comment acheter des actions URNM ?

Vous pouvez acheter des actions Sprott Uranium Miners ETF au cours actuel de 61.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 61.80 ou de 62.10, le 516 et le 1.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de URNM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action URNM ?

Investir dans Sprott Uranium Miners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.60 - 62.12 et le prix actuel 61.80. Beaucoup comparent 3.52% et 74.82% avant de passer des ordres à 61.80 ou 62.10. Consultez le graphique du cours de URNM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action North Shore Global Uranium Mining ETF ?

Le cours le plus élevé de North Shore Global Uranium Mining ETF l'année dernière était 62.12. Au cours de 27.60 - 62.12, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 59.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sprott Uranium Miners ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action North Shore Global Uranium Mining ETF ?

Le cours le plus bas de North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) sur l'année a été 27.60. Sa comparaison avec 61.80 et 27.60 - 62.12 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de URNM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action URNM a-t-elle été divisée ?

Sprott Uranium Miners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 59.65 et 28.80% après les opérations sur titres.

Range quotidien
60.94 62.05
Range Annuel
27.60 62.12
Clôture Précédente
59.65
Ouverture
60.97
Bid
61.80
Ask
62.10
Plus Bas
60.94
Plus Haut
62.05
Volume
516
Changement quotidien
3.60%
Changement Mensuel
3.52%
Changement à 6 Mois
74.82%
Changement Annuel
28.80%
