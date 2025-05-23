- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
URNM: Sprott Uranium Miners ETF
Le taux de change de URNM a changé de 3.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.94 et à un maximum de 62.05.
Suivez la dynamique Sprott Uranium Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URNM Nouvelles
- Nuclear Stocks And Uranium: Executive Orders Vs. Economics
- Top Nuclear ETFs to Power Your Portfolio
- URNM: Diversified Exposure To Leading Uranium Producers (NYSEARCA:URNM)
- Commodities Tracker: September 2025
- URNM: Expecting A Pause After A Double Off The April Low (NYSEARCA:URNM)
- The Future Of Mineral Exploration After 18 Long Years
- URA: The ETF Powering AI's Energy Crisis With Nuclear Fire (NYSEARCA:URA)
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- The U.S. Must Rebuild Domestic Uranium Enrichment Capacity
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- Commodities Tracker: August 2025
- Critical Commodities: The Future Is Upon Us
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Uranium Breakout
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Trump and Meta’s nuclear deals address the AI-fueled energy crisis. But can U.S. uranium supply meet demand?
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- What Canada's Election Results Mean For Nuclear Energy
- Investing Implications As Ottawa Pledges To Make Canada An 'Energy Superpower'
- The 1-Minute Market Report, May 25, 2025
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action URNM aujourd'hui ?
L'action Sprott Uranium Miners ETF est cotée à 61.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 60.94 - 62.05, a clôturé hier à 59.65 et son volume d'échange a atteint 516. Le graphique en temps réel du cours de URNM présente ces mises à jour.
L'action Sprott Uranium Miners ETF verse-t-elle des dividendes ?
Sprott Uranium Miners ETF est actuellement valorisé à 61.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de URNM.
Comment acheter des actions URNM ?
Vous pouvez acheter des actions Sprott Uranium Miners ETF au cours actuel de 61.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 61.80 ou de 62.10, le 516 et le 1.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de URNM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action URNM ?
Investir dans Sprott Uranium Miners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.60 - 62.12 et le prix actuel 61.80. Beaucoup comparent 3.52% et 74.82% avant de passer des ordres à 61.80 ou 62.10. Consultez le graphique du cours de URNM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action North Shore Global Uranium Mining ETF ?
Le cours le plus élevé de North Shore Global Uranium Mining ETF l'année dernière était 62.12. Au cours de 27.60 - 62.12, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 59.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sprott Uranium Miners ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action North Shore Global Uranium Mining ETF ?
Le cours le plus bas de North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) sur l'année a été 27.60. Sa comparaison avec 61.80 et 27.60 - 62.12 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de URNM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action URNM a-t-elle été divisée ?
Sprott Uranium Miners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 59.65 et 28.80% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 59.65
- Ouverture
- 60.97
- Bid
- 61.80
- Ask
- 62.10
- Plus Bas
- 60.94
- Plus Haut
- 62.05
- Volume
- 516
- Changement quotidien
- 3.60%
- Changement Mensuel
- 3.52%
- Changement à 6 Mois
- 74.82%
- Changement Annuel
- 28.80%