Dövizler / URNJ
URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF
27.72 USD 1.23 (4.64%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
URNJ fiyatı bugün 4.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.37 ve Yüksek fiyatı olarak 27.90 aralığında işlem gördü.
Sprott Junior Uranium Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- ETFs to Play the Potential $10 Trillion Nuclear Surge
- Uranium ETF (URNJ) Hits New 52-Week High
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- ETFs to Play on AI's Growing Momentum
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Yellow Cake: Still Trades At A Substantial Discount To The Long-Term Uranium Price (YLLXF)
- Uranium's Resurgence: Structural Shifts And Federal Initiative Are Powering A Long-Term Energy Narrative - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Cameco (NYSE:CCJ)
- URA: Unique Risks Manifested, Moving To NUKZ (Rating Downgrade)
- URNJ: Now Is Not The Right Time (NASDAQ:URNJ)
- NUKZ: Political Barriers Are Falling For Nuclear Energy (NYSEARCA:NUKZ)
Günlük aralık
26.37 27.90
Yıllık aralık
11.52 27.90
- Önceki kapanış
- 26.49
- Açılış
- 26.37
- Satış
- 27.72
- Alış
- 28.02
- Düşük
- 26.37
- Yüksek
- 27.90
- Hacim
- 1.171 K
- Günlük değişim
- 4.64%
- Aylık değişim
- 17.66%
- 6 aylık değişim
- 93.85%
- Yıllık değişim
- 24.30%
21 Eylül, Pazar