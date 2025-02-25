시세섹션
통화 / URNJ
주식로 돌아가기

URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF

27.72 USD 1.23 (4.64%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

URNJ 환율이 오늘 4.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.37이고 고가는 27.90이었습니다.

Sprott Junior Uranium Miners ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

URNJ News

일일 변동 비율
26.37 27.90
년간 변동
11.52 27.90
이전 종가
26.49
시가
26.37
Bid
27.72
Ask
28.02
저가
26.37
고가
27.90
볼륨
1.171 K
일일 변동
4.64%
월 변동
17.66%
6개월 변동
93.85%
년간 변동율
24.30%
20 9월, 토요일