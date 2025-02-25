통화 / URNJ
URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF
27.72 USD 1.23 (4.64%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
URNJ 환율이 오늘 4.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.37이고 고가는 27.90이었습니다.
Sprott Junior Uranium Miners ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
URNJ News
일일 변동 비율
26.37 27.90
년간 변동
11.52 27.90
- 이전 종가
- 26.49
- 시가
- 26.37
- Bid
- 27.72
- Ask
- 28.02
- 저가
- 26.37
- 고가
- 27.90
- 볼륨
- 1.171 K
- 일일 변동
- 4.64%
- 월 변동
- 17.66%
- 6개월 변동
- 93.85%
- 년간 변동율
- 24.30%
20 9월, 토요일