URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF
27.72 USD 1.23 (4.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de URNJ a changé de 4.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.37 et à un maximum de 27.90.
Suivez la dynamique Sprott Junior Uranium Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- ETFs to Play the Potential $10 Trillion Nuclear Surge
- Uranium ETF (URNJ) Hits New 52-Week High
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- ETFs to Play on AI's Growing Momentum
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Yellow Cake: Still Trades At A Substantial Discount To The Long-Term Uranium Price (YLLXF)
- Uranium's Resurgence: Structural Shifts And Federal Initiative Are Powering A Long-Term Energy Narrative - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Cameco (NYSE:CCJ)
- URA: Unique Risks Manifested, Moving To NUKZ (Rating Downgrade)
- URNJ: Now Is Not The Right Time (NASDAQ:URNJ)
- NUKZ: Political Barriers Are Falling For Nuclear Energy (NYSEARCA:NUKZ)
26.37 27.90
11.52 27.90
- 26.49
- 26.37
- 27.72
- 28.02
- 26.37
- 27.90
- 1.171 K
- 4.64%
- 17.66%
- 93.85%
- 24.30%
20 septembre, samedi