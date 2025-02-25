通貨 / URNJ
URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF
26.49 USD 0.28 (1.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
URNJの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり25.68の安値と26.64の高値で取引されました。
Sprott Junior Uranium Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
URNJ News
- Uranium ETF (URNJ) Hits New 52-Week High
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- ETFs to Play on AI's Growing Momentum
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Yellow Cake: Still Trades At A Substantial Discount To The Long-Term Uranium Price (YLLXF)
- Uranium's Resurgence: Structural Shifts And Federal Initiative Are Powering A Long-Term Energy Narrative - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Cameco (NYSE:CCJ)
- URA: Unique Risks Manifested, Moving To NUKZ (Rating Downgrade)
- URNJ: Now Is Not The Right Time (NASDAQ:URNJ)
- NUKZ: Political Barriers Are Falling For Nuclear Energy (NYSEARCA:NUKZ)
1日のレンジ
25.68 26.64
1年のレンジ
11.52 27.25
- 以前の終値
- 26.21
- 始値
- 26.58
- 買値
- 26.49
- 買値
- 26.79
- 安値
- 25.68
- 高値
- 26.64
- 出来高
- 280
- 1日の変化
- 1.07%
- 1ヶ月の変化
- 12.44%
- 6ヶ月の変化
- 85.24%
- 1年の変化
- 18.79%
