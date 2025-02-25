クォートセクション
通貨 / URNJ
URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF

26.49 USD 0.28 (1.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

URNJの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり25.68の安値と26.64の高値で取引されました。

Sprott Junior Uranium Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.68 26.64
1年のレンジ
11.52 27.25
以前の終値
26.21
始値
26.58
買値
26.49
買値
26.79
安値
25.68
高値
26.64
出来高
280
1日の変化
1.07%
1ヶ月の変化
12.44%
6ヶ月の変化
85.24%
1年の変化
18.79%
