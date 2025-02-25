КотировкиРазделы
URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF

25.85 USD 1.30 (4.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс URNJ за сегодня изменился на -4.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.59, а максимальная — 26.88.

Следите за динамикой Sprott Junior Uranium Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.59 26.88
Годовой диапазон
11.52 27.25
Предыдущее закрытие
27.15
Open
26.85
Bid
25.85
Ask
26.15
Low
25.59
High
26.88
Объем
1.019 K
Дневное изменение
-4.79%
Месячное изменение
9.72%
6-месячное изменение
80.77%
Годовое изменение
15.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.