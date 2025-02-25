Валюты / URNJ
URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF
25.85 USD 1.30 (4.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс URNJ за сегодня изменился на -4.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.59, а максимальная — 26.88.
Следите за динамикой Sprott Junior Uranium Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости URNJ
- Uranium ETF (URNJ) Hits New 52-Week High
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- ETFs to Play on AI's Growing Momentum
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Yellow Cake: Still Trades At A Substantial Discount To The Long-Term Uranium Price (YLLXF)
- Uranium's Resurgence: Structural Shifts And Federal Initiative Are Powering A Long-Term Energy Narrative - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Cameco (NYSE:CCJ)
- URA: Unique Risks Manifested, Moving To NUKZ (Rating Downgrade)
- URNJ: Now Is Not The Right Time (NASDAQ:URNJ)
- NUKZ: Political Barriers Are Falling For Nuclear Energy (NYSEARCA:NUKZ)
Дневной диапазон
25.59 26.88
Годовой диапазон
11.52 27.25
- Предыдущее закрытие
- 27.15
- Open
- 26.85
- Bid
- 25.85
- Ask
- 26.15
- Low
- 25.59
- High
- 26.88
- Объем
- 1.019 K
- Дневное изменение
- -4.79%
- Месячное изменение
- 9.72%
- 6-месячное изменение
- 80.77%
- Годовое изменение
- 15.92%
