Moedas / URNJ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF
26.21 USD 0.36 (1.39%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do URNJ para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.39 e o mais alto foi 26.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Sprott Junior Uranium Miners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URNJ Notícias
- Uranium ETF (URNJ) Hits New 52-Week High
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- ETFs to Play on AI's Growing Momentum
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Yellow Cake: Still Trades At A Substantial Discount To The Long-Term Uranium Price (YLLXF)
- Uranium's Resurgence: Structural Shifts And Federal Initiative Are Powering A Long-Term Energy Narrative - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Cameco (NYSE:CCJ)
- URA: Unique Risks Manifested, Moving To NUKZ (Rating Downgrade)
- URNJ: Now Is Not The Right Time (NASDAQ:URNJ)
- NUKZ: Political Barriers Are Falling For Nuclear Energy (NYSEARCA:NUKZ)
Faixa diária
25.39 26.47
Faixa anual
11.52 27.25
- Fechamento anterior
- 25.85
- Open
- 25.43
- Bid
- 26.21
- Ask
- 26.51
- Low
- 25.39
- High
- 26.47
- Volume
- 651
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- 11.25%
- Mudança de 6 meses
- 83.29%
- Mudança anual
- 17.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh