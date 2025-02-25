货币 / URNJ
URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF
26.21 USD 0.36 (1.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日URNJ汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点25.39和高点26.47进行交易。
关注Sprott Junior Uranium Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URNJ新闻
- Uranium ETF (URNJ) Hits New 52-Week High
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- ETFs to Play on AI's Growing Momentum
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Yellow Cake: Still Trades At A Substantial Discount To The Long-Term Uranium Price (YLLXF)
- Uranium's Resurgence: Structural Shifts And Federal Initiative Are Powering A Long-Term Energy Narrative - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Cameco (NYSE:CCJ)
- URA: Unique Risks Manifested, Moving To NUKZ (Rating Downgrade)
- URNJ: Now Is Not The Right Time (NASDAQ:URNJ)
- NUKZ: Political Barriers Are Falling For Nuclear Energy (NYSEARCA:NUKZ)
日范围
25.39 26.47
年范围
11.52 27.25
- 前一天收盘价
- 25.85
- 开盘价
- 25.43
- 卖价
- 26.21
- 买价
- 26.51
- 最低价
- 25.39
- 最高价
- 26.47
- 交易量
- 651
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- 11.25%
- 6个月变化
- 83.29%
- 年变化
- 17.53%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B