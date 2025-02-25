KurseKategorien
Währungen / URNJ
Zurück zum Aktien

URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF

27.77 USD 1.28 (4.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von URNJ hat sich für heute um 4.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.37 bis zu einem Hoch von 27.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sprott Junior Uranium Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

URNJ News

Tagesspanne
26.37 27.90
Jahresspanne
11.52 27.90
Vorheriger Schlusskurs
26.49
Eröffnung
26.37
Bid
27.77
Ask
28.07
Tief
26.37
Hoch
27.90
Volumen
1.168 K
Tagesänderung
4.83%
Monatsänderung
17.87%
6-Monatsänderung
94.20%
Jahresänderung
24.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K