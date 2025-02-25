Währungen / URNJ
URNJ: Sprott Junior Uranium Miners ETF
27.77 USD 1.28 (4.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von URNJ hat sich für heute um 4.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.37 bis zu einem Hoch von 27.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprott Junior Uranium Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
URNJ News
- ETFs to Play the Potential $10 Trillion Nuclear Surge
- Uranium ETF (URNJ) Hits New 52-Week High
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- Production Cuts At Major Uranium Mines Help URNJ (NASDAQ:URNJ)
- Yellow Cake: One Of The Better Risk Rewards Among Uranium Equities (OTCMKTS:YLLXF)
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- ETFs to Play on AI's Growing Momentum
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- Capital Raise Brings Next Leg Up For Uranium ETFs; URNM Is My Top Pick (NYSEARCA:URNM)
- URNM: The Demand For Uranium Continues To Grow
- Yellow Cake: Still Trades At A Substantial Discount To The Long-Term Uranium Price (YLLXF)
- Uranium's Resurgence: Structural Shifts And Federal Initiative Are Powering A Long-Term Energy Narrative - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Cameco (NYSE:CCJ)
- URA: Unique Risks Manifested, Moving To NUKZ (Rating Downgrade)
- URNJ: Now Is Not The Right Time (NASDAQ:URNJ)
- NUKZ: Political Barriers Are Falling For Nuclear Energy (NYSEARCA:NUKZ)
Tagesspanne
26.37 27.90
Jahresspanne
11.52 27.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.49
- Eröffnung
- 26.37
- Bid
- 27.77
- Ask
- 28.07
- Tief
- 26.37
- Hoch
- 27.90
- Volumen
- 1.168 K
- Tagesänderung
- 4.83%
- Monatsänderung
- 17.87%
- 6-Monatsänderung
- 94.20%
- Jahresänderung
- 24.53%
