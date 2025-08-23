Dövizler / UPST
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UPST: Upstart Holdings Inc
67.89 USD 0.16 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UPST fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.11 ve Yüksek fiyatı olarak 71.38 aralığında işlem gördü.
Upstart Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPST haberleri
- Pagaya Technologies: Profitable Growth At A Bargain Price (Strong Buy) (NASDAQ:PGY)
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- 2 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- 2 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 and Hold for Decades
- INTU vs. UPST: Which AI-Driven Fintech Stock Offers Better Upside Now?
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Where Will Upstart Be in 5 Years?
- Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Beat Opendoor Technologies over the Next 3 Years
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Gains As Market Dips: What You Should Know
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Intuit's AI Push Boosts Growth: Can TurboTax and QuickBooks Lead?
- Why Upstart Stock Lost 10% in August
- Is Upstart Stock a Millionaire Maker?
- Prediction: Upstart Will Triple by 2030. Here's the Key Catalyst..
- Upstart May Be A Future Victim Of AI - Downgrade To Sell (NASDAQ:UPST)
- Upstart's AI Underwriting Edge: Can It Keep Driving Loan Growth?
- Is UPST Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 43.7% Three-Month Rally?
- It's Not Just AI -- The 100 P/E For SoFi Is Also A Bubble (Rating Downgrade) (NASDAQ:SOFI)
- Investors Heavily Search Upstart Holdings, Inc. (UPST): Here is What You Need to Know
- Will Pagaya's AI-Driven Model Support Its Growth Momentum?
- Upstart's Business Grew 154% Year Over Year, So Why Is the Stock Down?
- 3 Brilliant Fintech Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
Günlük aralık
67.11 71.38
Yıllık aralık
31.41 96.43
- Önceki kapanış
- 68.05
- Açılış
- 68.41
- Satış
- 67.89
- Alış
- 68.19
- Düşük
- 67.11
- Yüksek
- 71.38
- Hacim
- 19.038 K
- Günlük değişim
- -0.24%
- Aylık değişim
- -1.74%
- 6 aylık değişim
- 49.31%
- Yıllık değişim
- 68.59%
21 Eylül, Pazar