UPST: Upstart Holdings Inc

67.89 USD 0.16 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UPST fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.11 ve Yüksek fiyatı olarak 71.38 aralığında işlem gördü.

Upstart Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
67.11 71.38
Yıllık aralık
31.41 96.43
Önceki kapanış
68.05
Açılış
68.41
Satış
67.89
Alış
68.19
Düşük
67.11
Yüksek
71.38
Hacim
19.038 K
Günlük değişim
-0.24%
Aylık değişim
-1.74%
6 aylık değişim
49.31%
Yıllık değişim
68.59%
21 Eylül, Pazar