UPST: Upstart Holdings Inc
67.89 USD 0.16 (0.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UPST a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.11 et à un maximum de 71.38.
Suivez la dynamique Upstart Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UPST Nouvelles
Range quotidien
67.11 71.38
Range Annuel
31.41 96.43
- Clôture Précédente
- 68.05
- Ouverture
- 68.41
- Bid
- 67.89
- Ask
- 68.19
- Plus Bas
- 67.11
- Plus Haut
- 71.38
- Volume
- 19.038 K
- Changement quotidien
- -0.24%
- Changement Mensuel
- -1.74%
- Changement à 6 Mois
- 49.31%
- Changement Annuel
- 68.59%
20 septembre, samedi