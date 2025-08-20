QuotesSections
UPST
UPST: Upstart Holdings Inc

68.03 USD 1.05 (1.57%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

UPST exchange rate has changed by 1.57% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 65.75 and at a high of 68.28.

Follow Upstart Holdings Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

UPST News

Daily Range
65.75 68.28
Year Range
31.41 96.43
Previous Close
66.98
Open
66.86
Bid
68.03
Ask
68.33
Low
65.75
High
68.28
Volume
8.552 K
Daily Change
1.57%
Month Change
-1.53%
6 Months Change
49.62%
Year Change
68.93%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%